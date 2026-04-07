बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में गहराया संकट (तस्वीर: एक्स/raisul_rifat88)

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में गहराया संकट, निदेशकों ने अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम पर मनमानी के लगाए आरोप

लेखन अंकित पसबोला 03:14 pm Apr 07, 202603:14 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल पर बोर्ड के कई निदेशकों (डायरेक्टर्स) ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमीनुल पर आरोप लगे हैं कि वह मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। वह किसी से सलाह नहीं लेते और अलग-अलग विभागों में मनमाने ढगं से बदलाव कर देते हैं, जिससे बोर्ड सदस्यों की भूमिका खत्म हो गई है। अमीनुल ने मई 2025 में BCB अध्यक्ष का पद संभाला था, लेकिन उनका कार्यकाल काफी विवादों में रहा है।