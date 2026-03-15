क्रिकेटर यश दयाल ने गुपचुप की शादी, पहले लग चुके हैं यौन शोषण के आरोप

परिचय कौन हैं श्वेता पुंडीर? हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दयाल ने बीते 4 फरवरी को नोएडा में एक समारोह में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्वेता पुंडीर से शादी की। दयाल की शादी में क्रिकेट जगत से कोई भी मौजूद नहीं था और ऐसे में यह समारोह चुपचाप संपन्न हुआ। दयाल की पत्नी पुंडीर के इंस्टाग्राम पर 5.8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने लेजेंड्स लीग के लिए ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी काम किया है और अपने लिए एक बड़ा फॉलोअर बेस बनाया है।

आरोप दयाल पर लगे हैं यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप दयाल पर 2 अलग-अलग मामलों में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप दर्ज हैं। गाजियाबाद की एक महिला ने आरोप लगाया था कि दयाल ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक उसका शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया। उसकी शिकायत के बाद दयाल पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा क्रिकेटर पर जयपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का भी आरोप दर्ज है।

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ट्विटर पोस्ट Twitter Post Yash Dayal married content creator Shweta Pundir on February 4 in an intimate ceremony in Noida, Uttar Pradesh. The wedding was attended by close family members and a few friends, and notably no cricketers were present at the event.



Earlier in January, the Rajasthan High Court… pic.twitter.com/APfmbtbrrT — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) March 15, 2026

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जमानत नाबालिक से यौन उत्पीड़न मामले में जमानत पर हैं यश दयाल इससे पहले जनवरी 2026 में राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में दयाल को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। दयाल की अग्रिम जमानत की अर्जी को POSCO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद क्रिकेटर ने हाई कोर्ट में एक अलग अर्जी दायर की थी। वहीं, गाजियाबाद वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।