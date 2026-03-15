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क्रिकेटर यश दयाल ने गुपचुप की शादी, पहले लग चुके हैं यौन शोषण के आरोप
यश दयाल ने गुपचुप की शादी (तस्वीर: एक्स/@Vipintiwari952)

क्रिकेटर यश दयाल ने गुपचुप की शादी, पहले लग चुके हैं यौन शोषण के आरोप

लेखन अंकित पसबोला
Mar 15, 2026
05:48 pm
क्या है खबर?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रतिनिधित्व कर चुके यश दयाल के लिए पिछला कुछ समय विवादों में रहा है। पिछले साल उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते वह यूपी टी-20 लीग 2025 में भी नहीं खेल पाए थे। इन सबके बीच ऐसी खबर है कि दयाल ने पिछले महीने गुपचुप तरीके से शादी की है। उन्होंने अपने परिवार के सीमित सदस्यों की मौजूदगी में शादी रचाई है।

परिचय 

कौन हैं श्वेता पुंडीर?

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दयाल ने बीते 4 फरवरी को नोएडा में एक समारोह में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्वेता पुंडीर से शादी की। दयाल की शादी में क्रिकेट जगत से कोई भी मौजूद नहीं था और ऐसे में यह समारोह चुपचाप संपन्न हुआ। दयाल की पत्नी पुंडीर के इंस्टाग्राम पर 5.8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने लेजेंड्स लीग के लिए ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी काम किया है और अपने लिए एक बड़ा फॉलोअर बेस बनाया है।

आरोप 

दयाल पर लगे हैं यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप 

दयाल पर 2 अलग-अलग मामलों में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप दर्ज हैं। गाजियाबाद की एक महिला ने आरोप लगाया था कि दयाल ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक उसका शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया। उसकी शिकायत के बाद दयाल पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा क्रिकेटर पर जयपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का भी आरोप दर्ज है।

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जमानत 

नाबालिक से यौन उत्पीड़न मामले में जमानत पर हैं यश दयाल

इससे पहले जनवरी 2026 में राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में दयाल को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। दयाल की अग्रिम जमानत की अर्जी को POSCO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद क्रिकेटर ने हाई कोर्ट में एक अलग अर्जी दायर की थी। वहीं, गाजियाबाद वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।

IPL 

क्या IPL 2026 में हिस्सा लेंगे दयाल?

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दयाल ने अपने IPL करियर में अब तक 43 मैच खेले हैं, जिसमें 33.90 की औसत और 9.57 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 20 विकेट लिए हैं। वह RCB से पहले गुजरात टाइटंस (GT) से भी खेल चुके हैं। दयाल को IPL 2026 के लिए RCB ने रिटेन किया था, लेकिन गंभीर आरोपों के बीच उनका खेलना अनिश्चित है। उनके अगले संस्करण में खेलने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

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