श्रीलंका में मैत्री मैच के दौरान क्रिकेटर की मौत हो गई (तस्वीर: प्रतीकात्मक)

श्रीलंका में मैत्री मैच के दौरान क्रिकेटर की मौत, सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

लेखन भारत शर्मा 01:34 pm Jul 06, 202601:34 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका के बेरुआला में एक मैत्री क्रिकेट मैच के दौरान एक खिलाड़ी की मैदान पर गिरने के बाद मौत हो गई। रिपोर्टों के अनुसार, मैच के लाइव स्कोर कार्ड में मृतक की पहचान जुल्फिकार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 45 से 46 वर्ष के बीच थी। वह एक प्रतिष्ठित मुस्लिम स्कूल के पूर्व छात्रों के लिए आयोजित क्रिकेट मेले में खेल रहे थे और बल्लेबाजी के दौरान अचानक मैदान पर गिर पड़े। बाद में उनकी मौत हो गई।