CPL 2026: शिमरोन हेटमायर ने जड़ा संयुक्त सबसे तेज शतक, पूरे किए 7,000 टी-20 रन

गुयान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 22/2 का स्कोर बनाया ही था कि बारिश आ गई। उसके बाद मैच 16 ओवर का कर दिया गया।

इस दौरान हेटमायर ने तूफानी बल्लेबाजी की और 43 गेंदों में 8 चौके और 9 छक्कों से 111 रन बनाकर नाबाद रहे।

उन्होंने लाहिरू कुमारा के एक ओवर में 30 रन बनाए। जवाब में TKR की टीम 172/7 रन ही बना पाई।

गुयाना ने डकवर्थ लुईस (DLS) नियम से 9 रन से जीत दर्ज की।