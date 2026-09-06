काउंटी चैंपियनशिप 2026: युजवेंद्र चहल ने नॉर्थम्पटनशायर के लिए चटकाए 9 विकेट, जानिए आंकड़े

चहल ने इस मुकाबले में कुल 9/120 के आंकड़े दर्ज किए। उन्होंने पहली पारी में 15 ओवरों में 36 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे।

इसी तरह उन्होंने डरहम की दूसरी पारी में भी दमदार गेंदबाजी करते हुए 26.5 ओवर में 84 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिससे डरहम की दूसरी पारी 261 रनों पर सिमट गई।

चहल ने एलेक्स लीस (80), डेविड बेडिंगहम (5), मैथ्यू पॉट्स (8), कैलम पार्किंसन (4) और ओलिवर रॉबिन्सन (5) को अपना शिकार बनाया।