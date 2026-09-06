काउंटी चैंपियनशिप 2026: साई किशोर ने ग्लोस्टरशायर के लिए चटकाए 5 विकेट, जानिए आंकड़े

ब्रिस्टल के 'सीट यूनीक स्टेडियम' में खेले गए मुकाबले के अंतिम दिन डर्बीशायर को जीत के लिए 319 रनों का लक्ष्य मिला था।

इस दौरान साई किशोर ने पिच से मिली मदद का फायदा उठाते हुए हैरी केम (9), मैथ्यू मोंटगोमरी (0), वेन मडसेन (4), एन्यूरिन डोनाल्ड (16) और ब्रुक गेस्ट (2) को पवेलियन की राह दिखाई।

उन्होंने 18 ओवर में 12 मेडन के साथ 20 रन खर्च किए। इससे डर्बीशायर की पूरी टीम 105 रनों पर ढेर हो गई।