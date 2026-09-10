कुलदीप ने मैच में लिए कुल 10 विकेट (तस्वीर: एक्स/@YorkshireCCC)

काउंटी चैंपियनशिप 2026: कुलदीप यादव ने एसेक्स के खिलाफ मैच में लिए 10 विकेट, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 08:51 pm Sep 10, 202608:51 pm

क्या है खबर?

भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने काउंटी चैंपियनशिप 2026 में यॉर्कशायर से खेलते हुए एसेक्स के खिलाफ मैच में कुल 10 विकेट लिए। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का पहला 10 विकेट हॉल साबित हुआ। उन्होंने एसेक्स की दूसरी पारी के दौरान 6 विकेट चटकाए। उनकी उम्दा गेंदबाजी की मदद से यॉर्कशायर ने पारी और 106 रन से जीत दर्ज की। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।