काउंटी चैंपियनशिप 2026: जयदेव उनादकट ने हैम्पशायर के खिलाफ लिए 5 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उनादकट ने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी की।

उन्होंने टॉम प्रेस्ट, एडी जैक और बेन मेस को आउट करके हैम्पशायर को पहले दिन की शाम तक मुश्किल स्थिति में डाल दिया।

इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को आउट किया।

उन्होंने जेम्स फुलर को स्लिप पर कैच कराया और काइल एबॉट के लेग स्टंप को उखाड़ दिया।

उन्होंने 17 ओवर में 32 रन देते हुए 5 विकेट लिए।