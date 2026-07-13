राहुल द्रविड इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मुख्य कोच बनने की दौड़ में शामिल हैं

क्या राहुल द्रविड बन सकते हैं इंग्लैंड की टेस्ट टीम के अगले मुख्य कोच?

लेखन भारत शर्मा 12:57 pm Jul 13, 202612:57 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। यह घटनाक्रम ब्रेंडन मैकुलम को टेस्ट प्रारूप में निराशाजनक प्रदर्शन कारण कोच पद से हटाए जाने के बाद सामने आया है। डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, द्रविड़ उन कई नामों में शामिल हैं जिन पर विचार किया जा रहा है, जिनमें इंग्लैंड के पूर्व कोच एंडी फ्लावर और पूर्व स्पिनर रिचर्ड डॉसन भी शामिल हैं।