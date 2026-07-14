क्या जो रूट वनडे सीरीज में भारत के लिए बन सकते हैं बड़ा खतरा? जानिए आंकड़े

ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, रूट ने भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2013 में खेला था।

उसके बाद से अब तक वह भारतीय टीम के खिलाफ 25 मैच खेले हैं, जिसकी 23 पारियों में 42.55 की औसत और 83.67 की स्ट्राइक रेट से 851 रन बनाने में सफल रहे हैं।

इसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 113 रन का रहा है, जो उन्होंने 2018 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर बनाया था।