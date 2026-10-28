भुवनेश्वर कुमार को चौथे टी-20 से किया जा सकता है बाहर

भुवनेश्वर कुमार को चौथे टी-20 से किया जा सकता है बाहर? अश्विन ने बताया कारण

लेखन भारत शर्मा 03:43 pm Oct 28, 202603:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम में लंबे समय बाद वापसी करने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए मौजूदा न्यूजीलैंड सीरीज अब तक खराब रही है। 3 मैचों में औसत दर्जे की गेंदबाजी और लुटाए गए ढेरों रनों के बाद अब उनके टीम में बने रहने पर तलवार लटक गई है। पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि न्यूजीलैंड में मैदानों के छोटे आकार को देखते हुए चौथे टी-20 में भुवनेश्वर को टीम से बाहर किया जा सकता है।