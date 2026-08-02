लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक अपने नाम किया है

ग्लासगो के रेस्तरां में भारत के गलत नक्शे पर विवाद, मुक्केबाज लवलीना ने जताई आपत्ति

लेखन भारत शर्मा 02:05 pm Aug 02, 202602:05 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दौरान ग्लासगो के एक प्रसिद्ध भारतीय रेस्तरां में भारत का अधूरा नक्शा दिखाए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय दल के खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान परोसे गए नैपकिन पर छपे भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं दिखाया गया था। इस पर ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कड़ी आपत्ति जताई।