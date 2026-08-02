ग्लासगो के रेस्तरां में भारत के गलत नक्शे पर विवाद, मुक्केबाज लवलीना ने जताई आपत्ति
क्या है खबर?
राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दौरान ग्लासगो के एक प्रसिद्ध भारतीय रेस्तरां में भारत का अधूरा नक्शा दिखाए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय दल के खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान परोसे गए नैपकिन पर छपे भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं दिखाया गया था। इस पर ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कड़ी आपत्ति जताई।
आपत्ति
लवलीना ने किस तरह जताई आपत्ति?
असम की रहने वाली लवलीना ने नैपकिन पर छपे नक्शे को देखते ही अपनी नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने कहा, "कृपया आप लोग बुरा न माने, लेकिन यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि नैपकिन पर बने भारत के नक्शे में हमारे पूर्वोत्तर को नहीं दिखाया गया है। हमारे लिए भारत का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और उसे सभी जगहों पर सही तरीके से दिखाया जाना चाहिए।"
उनकी इस टिप्पणी के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया।
नाराजगी
BFI अध्यक्ष ने भी जताई आपत्ति
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) के अध्यक्ष अजय सिंह ने भी रेस्तरां द्वारा इस्तेमाल किए गए नक्शे पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि नैपकिन पर केवल पूर्वोत्तर ही नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर का भी अधूरा चित्रण किया गया है। उन्होंने रेस्तरां प्रबंधन से अपील करते हुए कहा, "गलत नक्शे वाले सभी नैपकिन तुरंत हटाए जाएं और उनकी जगह भारत की संपूर्ण भौगोलिक सीमा को सही ढंग से दर्शाने वाले नक्शे का इस्तेमाल किया जाए।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
ग्लासगो के एक भारतीय रेस्टोरेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स के लिए डिनर आयोजित करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने रेस्टोरेंट के नैपकिन पर छपे भारत के नक्शे पर आपत्ति जताई और कहा कि इसमें नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र को शामिल नहीं किया… pic.twitter.com/Sv8iDPDNSH— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 2, 2026
जानकारी
रेस्तरां ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया
ग्लासगो का 'मिस्टर सिंह्स इंडिया - द होम ऑफ करी' शहर के लोकप्रिय भारतीय रेस्तरां है। पिछले 3 दशकों से यह विभिन्न देशों के खिलाड़ियों और विशिष्ट मेहमानों की मेजबानी करता रहा है। हालांकि, उसने इस विवाद पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
प्रदर्शन
भारतीय मुक्केबाजों ने रचा इतिहास
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब भारतीय मुक्केबाजी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
भारत ने मुक्केबाजी में रिकॉर्ड 10 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण और 3 रजत शामिल रहे।
इनमें प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक अपने नाम किए।