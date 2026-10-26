हारिस रऊफ और विल जैक्स में हुई भिड़ंत, हाथ में बल्ला लेकर आगे बढ़े पाकिस्तानी गेंदबाज

हारिस रऊफ और विल जैक्स में हुई भिड़ंत, हाथ में बल्ला लेकर आगे बढ़े पाकिस्तानी गेंदबाज
क्या है खबर?
पाकिस्तान में खेली जा रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज में रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच बेहद रोमांचक और हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला गया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने आखिरी विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी के दम पर 1 विकेट से जीत दर्ज की। इस दौरान मैच की दूसरी पारी के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज हारिस रऊफ और इंग्लिश गेंदबाज विल जैक्स के बीच तीखी भिड़ंत हुई।
विवाद
कैसे शुरू हुआ विवाद?
यह पूरा वाकया पाकिस्तान की पारी के 46वें ओवर में हुआ। पाकिस्तानी उपकप्तान शादाब खान उस समय 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।
सैम कर्रन की एक बाउंसर गेंद को अंपायर ने वाइड नहीं दिया।
शादाब जब अंपायर से वाइड की अपील कर रहे थे, तभी कैमरों का ध्यान नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े हारिस की तरफ गया।
वे फील्डिंग कर रहे इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैक्स से उलझ पड़े थे और दोनों के बीच शब्दों का तीखा आदान-प्रदान हुआ।
आक्रामकता
जैक्स की ओर बल्ला लेकर बढ़े हारिस
बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हारिस गुस्से में अपना आपा खो बैठे और हाथ में बल्ला ताने आक्रामक तरीके से जैक्स की ओर बढ़ने लगे।
मामला बढ़ता देख मैदान पर तैनात अंपायर ने तुरंत दौड़कर दोनों खिलाड़ियों के बीच आकर स्थिति को संभाला।
इसी बीच इंग्लैंड के सबसे अनुभवी खिलाड़ी जो रूट ने बेहद परिपक्वता दिखाते हुए रऊफ को पकड़ा और शांत कराते हुए विवाद वाली जगह से दूर ले गए, जिससे एक बड़ी शारीरिक झड़प टल गई।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
Huge argument broke out between Haris Rauf and Will Jacks.— Troll cricket unlimitedd (@TUnlimitedd) October 25, 2026
Haris Rauf was arguing with the on field umpire as to why was the wide not given and Will Jacks told him to stop complaining and move on with the game.
Haris Rauf lost it after that and told him to mind your own… pic.twitter.com/qgC9v5V8lt
मुकाबला
पाकिस्तान ने किस तरह जीता मुकाबला?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को 52 रन तक 4 बड़े झटके लग गए थे।
इसके बाद बेन डकेट (105) ने सैम कर्रन (42) के साथ अहम साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। आखिरी में गस एटकिंसन (36) ने स्कोर को 241 तक पहुंचाया।
जवाब में पाकिस्तान को 154 पर 9 झटके लग गए थे, लेकिन आखिर में शादाब (113*) ने शतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिला दी।