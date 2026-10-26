हारिस रऊफ और विल जैक्स में हुई भिड़ंत, हाथ में बल्ला लेकर आगे बढ़े पाकिस्तानी गेंदबाज

यह पूरा वाकया पाकिस्तान की पारी के 46वें ओवर में हुआ। पाकिस्तानी उपकप्तान शादाब खान उस समय 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।

सैम कर्रन की एक बाउंसर गेंद को अंपायर ने वाइड नहीं दिया।

शादाब जब अंपायर से वाइड की अपील कर रहे थे, तभी कैमरों का ध्यान नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े हारिस की तरफ गया।

वे फील्डिंग कर रहे इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैक्स से उलझ पड़े थे और दोनों के बीच शब्दों का तीखा आदान-प्रदान हुआ।