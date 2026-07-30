राष्ट्रमंडल खेल 2026: नीरज चोपड़ा समेत तीनों भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में प्रवेश किया 

नीरज राष्ट्रमंडल खेलों में अपने दूसरे पदक के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं।

वह इससे पहले 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।

तब उन्होंने 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया था। यह उनका पहला ही राष्ट्रमंडल खेल था, जिससे उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था।

इस सफलता के बाद नीरज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते।