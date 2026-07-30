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राष्ट्रमंडल खेल 2026: नीरज चोपड़ा समेत तीनों भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में प्रवेश किया 
फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा (तस्वीर: एक्स/@WeAreTeamIndia)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: नीरज चोपड़ा समेत तीनों भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में प्रवेश किया 

लेखन अंकित पसबोला
Jul 30, 2026
04:03 pm
क्या है खबर?

ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के स्टार जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 79.61 मीटर दूर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। इन खेलों में फाइनल में सीधे पहुंचने के लिए 84 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क निर्धारित था, जिसे कोई भी पार नहीं कर सका। नीरज ने 5वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। उनके अलावा रोहित यादव (78.37) और यशवीर सिंह (74.45) ने भी फाइनल में प्रवेश किया।

प्रदर्शन 

ऐसा रहा नीरज का प्रदर्शन 

नीरज ने 76.28 मीटर दूर पहला प्रयास किया। उनकी तुलना में रोहित यादव ने पहली बार में 76.28 मीटर दूर भाला फेंका।

अपने दूसरे प्रयास में नीरज ने 79.61 मीटर दूर भाला फेंका, जिसके चलते उन्होंने फाइनल का टिकट सुनिश्चित किया। उन्होंने अपना तीसरा प्रयास नहीं किया।

पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 78.63 के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ फाइनल में जगह बनाई।

श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे (82.84) ने शीर्ष स्थान हासिल किया।

पदक 

अपने दूसरे पदक के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं नीरज 

नीरज राष्ट्रमंडल खेलों में अपने दूसरे पदक के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं।

वह इससे पहले 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।

तब उन्होंने 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया था। यह उनका पहला ही राष्ट्रमंडल खेल था, जिससे उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था।

इस सफलता के बाद नीरज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते।

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