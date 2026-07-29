राष्ट्रमंडल खेल 2026: 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक पदक जीतने वाले गुलवीर सिंह कौन हैं?

वर्तमान में नायब सूबेदार के पद पर मौजूद गुलवीर के करियर का बड़ा मोड़ फेडरेशन कप में 10,000 मीटर का कांस्य जीतना रहा था।

यह उनका पहला पदक था और इसके दम पर उन्हें राष्ट्रीय कैंप में जगह मिली।

उनकी प्रतिभा को देखते हुए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने उन्हें अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में कोच स्कॉट सिमंस के साथ ट्रेनिंग का मौका दिया।

सेना में उनके कोच यूनिस खान ने भी गुलवीर को सही दिशा में आगे बढ़ाया।