राष्ट्रमंडल खेल 2026: 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक पदक जीतने वाले गुलवीर सिंह कौन हैं?
क्या है खबर?
लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने ग्लासगो के स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में रजत पदक जीता। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुलवीर ने इस स्पर्धा में 27:49.8 का समय लिया। वह ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन (27:48.93) के बाद दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आइल ऑफ मैन के डेविड मुल्लार्की ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
रिकॉर्ड
क्यों खास है गुलवीर का रजत पदक?
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, गुलवीर का रजत पदक जीतना इसलिए भी खास है है, क्योंकि 1986 के राष्ट्रमंडल खेल के बाद से यह पहली बार है, जब इस स्पर्धा में कोई अफ्रीकी खिलाड़ी पोडियम तक नहीं पहुंच पाया।
गुलवीर इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष भी हैं।
राष्ट्रमंल खेल में 10,000 मीटर में मेडल जीतने वाली आखिरी भारतीय कविता राउत थीं, जिन्होंने दिल्ली 2010 में महिलाओं के वर्ग में कांस्य पदक जीता था।
परिवार
अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं गुलवीर
गुलवीर का जन्म 1 जून, 1998 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिरसा गांव में हुआ।
किसान परिवार में पैदा हुए गुलवीर का लक्ष्य भारतीय सेना में भर्ती होना था।
आगरा भर्ती के दौरान उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया और 2018 में सेना में शामिल हुए।
उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में हुई। नॉर्थ-ईस्ट के इस पहाड़ी राज्य में तैनाती ने उनकी दौड़ने की क्षमता को और निखारा।
यहीं से उनका सफर लंबी दूरी के धावक बनने का शुरू हुआ।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
A run into the history books. 🥈🇮🇳— Team India (@WeAreTeamIndia) July 28, 2026
Gulveer Singh wins a silver medal in the Men’s 10,000m, adding another unforgettable chapter to Team India’s campaign at the Commonwealth Games 2026.
A proud milestone. 🇮🇳
Let’s #Cheer4Bharat!#WeAreTeamIndia | #TogetherWeDream pic.twitter.com/2Whzl5OEXz
फेडरेशन कप
फेडरेशन कप में पदक जीतकर की सकारात्मक शुरुआत
वर्तमान में नायब सूबेदार के पद पर मौजूद गुलवीर के करियर का बड़ा मोड़ फेडरेशन कप में 10,000 मीटर का कांस्य जीतना रहा था।
यह उनका पहला पदक था और इसके दम पर उन्हें राष्ट्रीय कैंप में जगह मिली।
उनकी प्रतिभा को देखते हुए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने उन्हें अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में कोच स्कॉट सिमंस के साथ ट्रेनिंग का मौका दिया।
सेना में उनके कोच यूनिस खान ने भी गुलवीर को सही दिशा में आगे बढ़ाया।
रिकॉर्ड
गुलवीर के नाम दर्ज हैं कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड
गुलवीर के नाम 5,000 मीटर, 10,000 मीटर, और हाफ मैराथन स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं।
गुलवीर ने भारत के लिए अपना 5वां बड़ा पदक जीता है। राष्ट्रमंल खेलों में अपने पहले रजत पदक के अलावा, उन्होंने 2022 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था।
उन्होंने 2025 में एशियन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण (10,000 मीटर और 5,000 मीटर) और 2023 में एक कांस्य पदक (5,000 मीटर) भी जीते हुए हैं।