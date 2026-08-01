तुवालू की मुक्केबाज तारोना ताफाकी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में अपने देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है

राष्ट्रमंडल खेल 2026: तुवालू की मुक्केबाज ने बिना मुकाबला जीते हासिल की कांस्य पदक, जानिए कैसे

लेखन भारत शर्मा 05:00 pm Aug 01, 202605:00 pm

क्या है खबर?

तुवालू की मुक्केबाज तारोना ताफाकी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में अपने देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है। बड़ी बात यह रही कि ताफाकी ने मुक्केबाजी स्पर्धा में कोई मुकाबला जीते बिना ही यह पदक हासिल किया। उन्हें महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में भारत की लवलीना बोरगोहेन के खिलाफ अपने एकमात्र सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना किया। टूर्नामेंट की संरचना के कारण यह अप्रत्याशित घटना घटी। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने यह पदक कैसे जीता।