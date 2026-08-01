सोमन राणा ने जीता स्वर्ण पदक (तस्वीर: एक्स/@rajnathsingh)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: सोमन राणा ने शॉट पुट F-57 में जीता स्वर्ण, शुभम जुयाल को रजत

लेखन अंकित पसबोला 06:22 pm Aug 01, 202606:22 pm

क्या है खबर?

ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शॉट पुट F-57 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। फाइनल में सोमन राणा ने 13.40 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, भारत के ही शुभम जुयाल ने 13.27 मीटर की दूरी के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा का कांस्य पदक कोलंबिया के सेड्रिक इड्रिस लेक ने जीता। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।