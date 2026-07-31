राष्ट्रमंडल खेल 2026: डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कालीरामना कौन है?
क्या है खबर?
ग्लासगो में हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने अपने पदकों की संख्या में एक और इजाफा किया। गुरुवार को सीमा कालीरामना ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में 58.65 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। भारत की एक और खिलाड़ी निधि रानी चौथे स्थान पर रही और पदक जीतने से चूक गई। इस स्पर्धा में जमैका की समांथा हॉल ने 61.66 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता।
प्रदर्शन
शानदार रहा सीमा कालीरामना का प्रदर्शन
सीमा ने अपने अभियान की शुरुआत फाउल के साथ की, लेकिन जल्द ही 57.32 मीटर के थ्रो के साथ वापसी की और तीसरे राउंड में 58.65 मीटर का थ्रो करके पदक जीता।
हालांकि, इसके बाद वह और बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकीं। उन्होंने 2 और फाउल किए।
उनकी साथी खिलाड़ी निधि ने 55.67 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 57.10 मीटर का थ्रो किया। वह इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी।
ट्विटर पोस्ट
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The days action ends with a Bronze Medal in the Women’s Discus Throw.— Team India (@WeAreTeamIndia) July 30, 2026
Congratulations to Seema on a fantastic effort to win the Bronze, finishing ahead of her compatriot Nidhi Rani 🇮🇳 who finishes 4th.
Let’s #Cheer4Bharat #WeAreTeamIndia | #TogetherWeDream pic.twitter.com/0O6UgDAExs
परिचय
सीमा के पिता रहे हैं बास्केटबॉल के खिलाड़ी
सीमा का जन्म 25, फरवरी 1999 को हुआ।
द ब्रिज के मुताबिक, उनके पिता भारतीय सेना में बास्केटबॉल और भाला फेंक के खिलाड़ी रह चुके है।
पिता ने ही बचपन से सीमा को खेल की ओर प्रेरित किया और भिवानी के भीम स्टेडियम में उनकी शुरुआती कोचिंग भी की।
स्कूल के दिनों में सीमा ने मुक्केबाजी, कुश्ती और कबड्डी जैसे खेल भी आजमाए।
बाद में स्कूल के खेल शिक्षक की सलाह पर उन्होंने डिस्कस थ्रो शुरू किया।
प्रदर्शन
मां बनने के बाद जीता पदक
27 साल की सीमा का यह प्रदर्शन सराहनीय है।
2022 में बेटे रुद्र के जन्म के बाद उन्होंने 11 महीने बाद ही मैदान में वापसी की थी।
शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कत हुई, लेकिन पति और कोच रविंदर कालीरामना की देखरेख में उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार किया। पिछले साल के राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने स्वर्ण जीता था।
उन्होंने भुवनेश्वर में नेशनल इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में 59.73 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके राष्ट्रमंडल खेलों का टिकट हासिल किया था।
पदक तालिका
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रदर्शन
भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में अब तक कुल 17 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण शामिल हैं।
ग्लासगो खेलों में भारत ने 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं।
पदक तालिका में भारत फिलहाल 10वें स्थान पर है। भारत के अलावा वेल्स ने भी अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं।
पदक तालिका में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने कुल 100 से अधिक पदक (स्वर्ण- 51) जीते हैं।