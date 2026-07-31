राष्ट्रमंडल खेल 2026: डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कालीरामना कौन है?

27 साल की सीमा का यह प्रदर्शन सराहनीय है।

2022 में बेटे रुद्र के जन्म के बाद उन्होंने 11 महीने बाद ही मैदान में वापसी की थी।

शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कत हुई, लेकिन पति और कोच रविंदर कालीरामना की देखरेख में उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार किया। पिछले साल के राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने स्वर्ण जीता था।

उन्होंने भुवनेश्वर में नेशनल इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में 59.73 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके राष्ट्रमंडल खेलों का टिकट हासिल किया था।