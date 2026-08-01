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राष्ट्रमंडल खेल 2026: प्रिया घनघस ने जीता स्वर्ण, भारत ने मुक्केबाजी में किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
प्रिया ने जीता स्वर्ण पदक (तस्वीर: एक्स/@VPIndia)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: प्रिया घनघस ने जीता स्वर्ण, भारत ने मुक्केबाजी में किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

लेखन अंकित पसबोला
Aug 01, 2026
09:58 pm
क्या है खबर?

ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की प्रिया घनघस ने मुक्केबाजी में पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कनाडा की मैरी अल-अहमदियेह को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता। पहले राउंड में प्रिया के सामने कनाडाई मुक्केबाज ने बेहतर खेल दिखाया। हालांकि, दूसरे राउंड में प्रिया ने आक्रामक अंदाज में वापसी की। आखिर में तीसरे राउंड को भी भारतीय मुक्केबाज ने अपने नाम किया।

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प्रदर्शन 

एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भी जीता था स्वर्ण 

प्रिया ने एशियन यूथ चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया और 2025 में एशियन अंडर-22 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।

2026 में उन्होंने उलानबातर में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सीनियर डेब्यू में शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता था।

इसके क्वार्टरफाइनल में उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन चीन की चेंगयू यांग को हराया और फाइनल में उत्तर कोरिया की वोन उन-ग्यॉन्ग को हराकर खिताब अपने नाम किया।

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भारत 

भारत ने जीता चौथा स्वर्ण 

भारत ने मुक्केबाजी में अपना चौथा स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में किसी एक संस्करण में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।

बता दें कि 2022 में खेले गए पिछले बर्मिंघम खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 3 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते थे।

इससे पहले 2010 के दिल्ली खेलों और 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में भी भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 3 स्वर्ण जीते थे।

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