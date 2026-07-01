राष्ट्रमंडल खेल 2026: प्रीति पवार और प्रिया घांघस ने मुक्केबाजी में 2 पदक किए पक्के
क्या है खबर?
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5वें दिन 2 पदक पक्के कर लिए। प्रीति पवार ने महिला मुक्केबाजी के 54 किलोग्राम भार वर्ग और प्रिया घांघस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने क्वार्टर फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 से हराया। वहीं, प्रिया ने स्कॉटलैंड की निया मिचेल को 4-1 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में शीर्ष-4 खिलाड़ियों को पदक मिलते हैं।
प्रदर्शन
प्रीति के जोरदार प्रदर्शन पर एक नजर
प्रीति को सभी पांचों जजों ने उनके पक्ष में क्रमश: 30-25, 30-25, 30-26, 30-26 और 30-27 का स्कोर दिया।
इसके साथ ही उनका राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक पक्का हो गया।
अब सेमीफाइनल में उनका सामना जाम्बिया की कैथरीन म्वापे से होगा। दोनों मुक्केबाज शुक्रवार (31 जुलाई) को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे। भारतीय समयानुसार ये मुकाबला दोपहर 3:15 बजे से होगा।
प्रीति 2022 में हांगझोऊ एशियाई खेल में कांस्य पदक जीत चुकी हैं।
जीत
ऐसे मिली प्रिया को जीत
एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकीं प्रिया ने स्कॉटलैंड की निया मिचेल को 4-1 से हराया।
मिचेल ने पहले राउंड में 4-1 से बढ़त बनाई थी, लेकिन प्रिया ने दूसरे राउंड में आक्रामक खेल दिखाते हुए उसी अंतर से वापसी की।
निर्णायक राउंड में भी उन्होंने संयम बनाए रखा और शानदार कॉम्बिनेशन के दम पर मुकाबला अपने नाम किया।
जजों ने प्रिया के पक्ष में 28-27, 28-27, 27-28, 28-27 और 29-26 का स्कोर दिया।
ट्विटर पोस्ट
जीत के बाद प्रीति ने कही ये बात
VIDEO | Scotland: "I executed my game plans well," says Boxer Preeti Pawar after securing medal on CWG debut.— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
(Full video available on https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/q65eMQdWRL