प्रीति पवार ने शानदार जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: प्रीति पवार और प्रिया घांघस ने मुक्केबाजी में 2 पदक किए पक्के

लेखन आदर्श कुमार 12:00 am Jul 29, 202612:00 am

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5वें दिन 2 पदक पक्के कर लिए। प्रीति पवार ने महिला मुक्केबाजी के 54 किलोग्राम भार वर्ग और प्रिया घांघस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने क्वार्टर फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 से हराया। वहीं, प्रिया ने स्कॉटलैंड की निया मिचेल को 4-1 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में शीर्ष-4 खिलाड़ियों को पदक मिलते हैं।