राष्ट्रमंडल खेल 2026 की ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु ने कांस्य पदक हासिल किया है

राष्ट्रमंडल खेल 2026: ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने जीता रजत, सेल्वा प्रभु को मिला कांस्य

लेखन भारत शर्मा 05:33 pm Aug 01, 202605:33 pm

क्या है खबर?

ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 10वें दिन शनिवार को भारत के नाम एथलेटिक्स ट्रैक से एक और बड़ी दोहरी सफलता आई है। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भारत के प्रवीण चित्रवेल ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। इसी तरह सेल्वा प्रभु थिरुमरण ने कांस्य पदक हासिल किया। स्पर्धा का स्वर्ण पदक जमैका के जॉर्डन स्कॉट के खाते आया।