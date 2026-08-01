राष्ट्रमंडल खेल 2026: ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने जीता रजत, सेल्वा प्रभु को मिला कांस्य
क्या है खबर?
ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 10वें दिन शनिवार को भारत के नाम एथलेटिक्स ट्रैक से एक और बड़ी दोहरी सफलता आई है। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भारत के प्रवीण चित्रवेल ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। इसी तरह सेल्वा प्रभु थिरुमरण ने कांस्य पदक हासिल किया। स्पर्धा का स्वर्ण पदक जमैका के जॉर्डन स्कॉट के खाते आया।
प्रदर्शन
फाइनल में कैसा रहा दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन?
फाइनल मुकाबले में प्रवीण ने अपने चौथे प्रयास में 16.58 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाते हुए तालीका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन उसके बाद जमैका के स्कॉट ने भी अपने चौथे प्रयास में 16.72 की लंबी छलांग लगाकर प्रवीण को दूसरे स्थान पर धकेल दिया।
इसी तरह भारत के ही सेल्वा ने पासा पलटते हुए अपने 5वें प्रयास में 16.52 मीटर की दूरी तय कर कांस्य पदक के लिए पोडियम पर अपनी जगह पक्की की।
प्रयास
फाइनल में हर प्रयास में ऐसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन?
स्वर्ण पदक विजेता स्कॉट ने अपने पहले प्रयास में 16.32 मीटर, दूसरे प्रयास में 16.48 मीटर, तीसरे प्रयास में फाउल किया, चौथे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ 16.72 मीटर और 5वें प्रयास में 16.55 मीटर की छलांग लाई।
इसी प्रवीण ने पहले प्रयास में 16.05, दूसरे में 15.64, तीसरे में 16.31 और चौथे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ 16.58 मीटर की छलांग लगाई।
इसी तरह सेल्वा ने क्रमश: 16.17, 16.43, 16.50 और 16.50 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाते हुए पदक पक्का किया।
करियर
कैसा रहा है चित्रवेल का अंतरराष्ट्रीय करियर?
तमिलनाडु के 25 वर्षीय प्रवीण भारत के सबसे बेहतरीन ट्रिपल जंपर्स में से एक हैं। उनके नाम 17.37 मीटर की छलांग के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, जो उन्होंने मई 2023 में क्यूबा में बनाया था।
हांग्जो एशियाई खेलों में उन्होंने 16.68 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य, ब्यूनस आयर्स में आयोजित यूथ ओलंपिक खेल 2018 में कांस्य और कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई इंडोर चैंपियनशिप 2023 में भी उन्होंने 16.98 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता था।
करियर
कैसा रहा है सेल्वा प्रभु का करियर?
21 वर्षीय सेल्वा प्रभु को भारतीय एथलेटिक्स का 'वंडर बॉय' कहा जाता है। उन्होंने कोलंबिया के कैली में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में 16.15 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता था।
वह इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रिपल जंपर थे।
दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई अंडर-20 चैंपियनशिप 2023 में उन्होंने 16.01 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।
उन्हें एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन (AAA) ने 'सर्वश्रेष्ठ एशियाई जूनियर एथलीट' के पुरस्कार से नवाजा था।