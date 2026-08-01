राष्ट्रमंडल खेल 2026: ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन फाइनल में हारी, रजत से किया संतोष
क्या है खबर?
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीनट्री ने हराया। ओलंपिक पदक मुक्केबाज को पहले राउंड में ग्रीनट्री के सामने हार मिली। हालांकि, दूसरे राउंड में भारतीय मुक्केबाज ने वापसी करते हुए मैच को रोचक कर दिया था। तीसरे और निर्णायक राउंड बेहद रोमांचक रहा, जिसमें ग्रीनट्री ने बाजी मारी।
पदक
लवलीना ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता अपना पहला पदक
टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना ने अपने करियर का यह पहला राष्ट्रमंडल खेल पदक हासिल किया है।
वह 2022 में खेले गए राष्ट्रमंडल खेलों में क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी थी। उन्हें वेल्स की रोजी एक्लेस ने हराया था।
लवलीना ने टोक्यो के बाद 2023 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और हांग्जो एशियाई खेलों में रजत पदक जीतकर अपनी मजबूत फॉर्म दिखाई थी।
ट्विटर पोस्ट
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A performance to be proud of. 🥈✨— Team India (@WeAreTeamIndia) August 1, 2026
In a contest that went right down to the wire, Lovlina Borgohain fought well to claim the elusive Commonwealth Games medal, finishing with silver in the Women’s 75kg category.
Let’s #Cheer4Bharat! 🇮🇳#WeAreTeamIndia | #TogetherWeDream pic.twitter.com/Sc4gpkzmmB
पदक
मुक्केबाजी में भारत का कमाल जारी
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने मुक्केबाजी में अब तक 5 स्वर्ण पदक जीते हैं।
इसके साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में किसी एक संस्करण में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।
बता दें कि 2022 में खेले गए पिछले बर्मिंघम खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 3 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते थे।
इससे पहले 2010 के दिल्ली खेलों और 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में भी भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 3 स्वर्ण जीते थे।