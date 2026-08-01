राष्ट्रमंडल खेल 2026: नीरज चोपड़ा का रजत पदक जीतने के बाद अहम बयान, जानिए क्या कहा

राष्ट्रमंडल खेल 2026: नीरज चोपड़ा का रजत पदक जीतने के बाद अहम बयान, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने आगामी प्रतियोगिताओं में अपनी लय वापस पाने की इच्छा जताई है। उनका यह बयान ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक से संतोष करने के बाद सामने आया है। फाइनल में चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 85.83 मीटर का थ्रो था, जो उन्हें स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। श्रीलंकाई एथलीट रुमेश थरंगा ने 89.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता।
फिटनेस
फिटनेस पर क्या बोले नीरज?
चोट के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद वापसी कर रहे नीरज ने कहा कि वह धीरे-धीरे अपनी फिटनेस वापस पा रहे हैं।
फाइनल के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी फिटनेस पहले जैसी हो गई है। मैं धीरे-धीरे उस ओर बढ़ रहा हूं।"
उन्होंने जून में दोहा डायमंड लीग में वापसी की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वह तब पूरी तरह से तैयार नहीं थे।
प्रभाव
ठंड के मौसम ने मेरे प्रदर्शन को प्रभावित किया- नीरज
नीरज ने कहा कि वह और बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन ठंड के मौसम ने उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया।
फाइनल में उन्होंने 4 सफल थ्रो किए और 2 थ्रो असफल रहे।
उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि मैं और भी दूर फेंक सकता था, लेकिन भाला अपनी सीधी रेखा में नहीं जा रहा था। मैं ठंड के माहौल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाता हूं। मुझे गर्म मौसम पसंद है क्योंकि मुझमें भारतीय खून है।"
प्रदर्शन
नीरज का इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो
नीरज का गुरुवार को क्वालीफाइंग राउंड में सर्वश्रेष्ठ थ्रो उनके मानकों के हिसाब से बेहद खराब 79.61 मीटर था।
उन्होंने कहा था कि अप्रत्याशित हवाओं के कारण भाला फेंकने वालों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं।
इन चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया, जो इस सीजन की शुरुआत में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के थ्रो से थोड़ा बेहतर था।
योजना
क्या है नीरज की आगे की योजना?
नीरज इस महीने के अंत में डायमंड लीग के यूरोपीय चरण में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके बाद, उनका ध्यान सितंबर में जापान के नागोया में होने वाले एशियाई खेलों पर केंद्रित होगा।
उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से, सुधार की गुंजाइश अभी भी है। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने इस सीजन में बहुत सुधार किया है।"
2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता चोपड़ा ने कहा, "अब हमारा लक्ष्य अगली प्रतियोगिता में धीरे-धीरे सुधार करते रहना है।"