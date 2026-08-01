राष्ट्रमंडल खेल 2026: नीरज चोपड़ा का रजत पदक जीतने के बाद अहम बयान, जानिए क्या कहा

चोट के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद वापसी कर रहे नीरज ने कहा कि वह धीरे-धीरे अपनी फिटनेस वापस पा रहे हैं।

फाइनल के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी फिटनेस पहले जैसी हो गई है। मैं धीरे-धीरे उस ओर बढ़ रहा हूं।"

उन्होंने जून में दोहा डायमंड लीग में वापसी की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वह तब पूरी तरह से तैयार नहीं थे।