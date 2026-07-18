राष्ट्रमंडल खेल 2026: मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन उद्घाटन समारोह में करेंगी भारत का नेतृत्व
क्या है खबर?
ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन 23 जुलाई को ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत का नेतृत्व करेंगी, जिससे उनके शानदार करियर में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। ऐसे में ये दोनों चैंपियन एथलीट ओवीओ हाइड्रो में तिरंगा थामकर ध्वजवाहक की भूमिका निभाते हुए भारत के 126 सदस्यीय मजबूत दल की अगुवाई करेंगी।
बयान
IOA अध्यक्ष ने क्या दिया बयान?
इस फैसले की घोषणा करते हुए IOA अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, "यह हमारे लिए गर्व की बात है कि मीराबाई और लवलीना ओवीओ हाइड्रो में प्रस्तुति देंगी। मैं दोनों लड़कियों और पूरे दल को शुभकामनाएं देती हूं।"
मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बनीं।
वहीं, लवलीना ने टोक्यो में कांस्य पदक अपने नाम किया था।
रिकॉर्ड
राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन है मीराबाई का रिकॉर्ड
मणिपुर की वेटलिफ्टर मीराबाई राष्ट्रमंडल खेलों में पहले ही कमाल कर चुकी हैं, उन्होंने 2018 और 2022 बर्मिंघम खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे।
पेरिस ओलंपिक में बेहद मामूली अंतर से पदक चूकने के बाद 31 वर्षीय मीराबाई इस बार ग्लासगो में फिर से शीर्ष स्थान हासिल करने के इरादे से उतरेंगी।
वह पिछले एक दशक से भारतीय भारोत्तोलन की मुख्य ताकत रही हैं। ऐसे में देश को एक बार फिर से उनसे पदक की उम्मीद रहेगी।
इतिहास
लवलीना के पास है इतिहास रचने का मौका
टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता बॉक्सर लवलीना के पास अपने शानदार करियर में पहला राष्ट्रमंडल खेल पदक जोड़ने का यह सुनहरा मौका है।
27 वर्षीय लवलीना ने टोक्यो के बाद 2023 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और हांग्जो एशियाई खेलों में रजत पदक जीतकर अपनी मजबूत फॉर्म दिखाई है।
यह प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। इसमें कई भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद रहेगी।