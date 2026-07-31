राष्ट्रमंडल खेल 2026: लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में जीता रजत पदक, गेम्स रिकॉर्ड भी स्थापित किया
क्या है खबर?
भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। उन्होंने पुरुषों के +110 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 388 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। न्यूजीलैंड के डेविड लिटी ने क्लीन एंड जर्क में नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया और कुल 389 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इंग्लैंड के एंड्रयू ग्रिफिथ्स तीसरे स्थान पर रहे, जिसके लिए उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
प्रदर्शन
स्नैच में लवप्रीत ने बनाया गेम्स रिकॉर्ड
स्नैच के बाद लवप्रीत पुरुषों के +110 किलोग्राम फाइनल में सबसे आगे थे।
उन्होंने 176 किलोग्राम का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, जो कि एक गेम्स रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ।
वह दूसरे स्थान पर चल रहे प्रतिद्वंदी से 10 किलोग्राम की बढ़त बनाए हुए थे।
क्लीन एंड जर्क में लवप्रीत ने 205 किलोग्राम और 212 किलोग्राम का वजन उठाया, लेकिन 217 किलोग्राम उठाने की कोशिश में वे चूक गए।
प्रदर्शन
डेविड लिटी ने क्लीन एंड जर्क में नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया
जब लवप्रीत क्लीन एंड जर्क में 217 किलोग्राम वजन उठाने में असफल रहे थे, तब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लिटी को स्वर्ण जीतने के लिए 223 किलोग्राम वजन उठाने की जरूरत थी।
आखिरकार कीवी भारोत्तोलक ने इस वजन को उठाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया और क्लीन एंड जर्क में नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया।
इंग्लैंड के एंड्रयू ग्रिफिथ्स ने कुल 356 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया।
जानकारी
लवप्रीत ने राष्ट्रमंडल में जीता अपना दूसरा पदक
लवप्रीत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना दूसरा पदक जीता है। उन्होंने 2022 के बर्मिंघम खेलों में 109 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Unbelievable effort from Lovepreet Singh to win the Silver Medal in the Men’s 110+ kg Weightlifting event.— Team India (@WeAreTeamIndia) July 30, 2026
With a Games Record in Snatch, he fell short only to a monumental lift from his counterpart.
Congratulations to him on a well deserved medal finish 👏#WeAreTeamIndia |… pic.twitter.com/Cel9nPbjSH