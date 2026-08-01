साक्षी चौधरी ने जीता पदक (तस्वीर: एक्स/@boxer_sakshi)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक

लेखन अंकित पसबोला 09:13 pm Aug 01, 202609:13 pm

क्या है खबर?

ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मुक्केबाजी में भारत की झोली में एक और पदक आया है। महिलाओं के 51 किलोग्राम भारवर्ग में भारत की साक्षी चौधरी ने इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को हराते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पहले राउंड को सर्वसम्मत फैसले से जीतने के बाद दूसरे राउंड को उन्होंने 4-1 से अपने नाम किया। तीसरे राउंड में भी उन्होंने अपना दबदबा बरकरार रखा और स्वर्ण जीता।