राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी जीता स्वर्ण पदक

सचिन ने जीत के बाद कहा, "मुझे खुशी हो रही है कि मैंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। मैं इतना खुश हूं की बयां नहीं कर सकता।" फाइनल मुकाबले को लेकर उन्होंने कहा, "मेरा मुकाबला कठिन रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं जीतूंगा। कॉमनवेल्थ के लिए पहले से ही हमारी तैयारी चल रही थी और सभी ने बहुत मेहनत की है और सभी अपना शत प्रतिशत दे रहे हैं।"