नरेंद्र बेरवाल को मिला रजत (तस्वीर: एक्स/@BFI_official)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल फाइनल में हारे, रजत पदक से किया संतोष

लेखन अंकित पसबोला 12:16 am Aug 02, 202612:16 am

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का सफल अभियान नरेंद्र बेरवाल के रजत पदक के साथ समाप्त हुआ। पुरुषों के 90+ किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नरेंद्र को इंग्लैंड के डमार थॉमस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। इंग्लिश मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक के मैच को सर्वसम्मति से अपने नाम किया। इस राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों का यह कुल तीसरा रजत रहा। इस बार रिकॉर्ड 7 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण जीतने में सफल हुए हैं।