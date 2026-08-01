राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल फाइनल में हारे, रजत पदक से किया संतोष
क्या है खबर?
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का सफल अभियान नरेंद्र बेरवाल के रजत पदक के साथ समाप्त हुआ। पुरुषों के 90+ किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नरेंद्र को इंग्लैंड के डमार थॉमस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। इंग्लिश मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक के मैच को सर्वसम्मति से अपने नाम किया। इस राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों का यह कुल तीसरा रजत रहा। इस बार रिकॉर्ड 7 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण जीतने में सफल हुए हैं।
प्रदर्शन
ऐसा रहा नरेंद्र का सफर
नरेंद्र बेरवाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की सुपर हेवीवेट (+90 किग्रा) श्रेणी में शानदार प्रदर्शन किया।
क्वार्टरफाइनल में उन्होंने सामोआ के माइकल सेको को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराते हुए अभियान की सकारात्मक शुरुआत की।
इसके बाद सेमीफाइनल में त्रिनिदाद और टोबैगो के नाइजेल पॉल को 5-0 से एकतरफा शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया था।
हालांकि, स्वर्ण पदक के मुकाबले में वह जीत दर्ज नहीं कर सके।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
SILVER FOR INDIA! 🥈🇮🇳— Boxing Federation (@BFI_official) August 1, 2026
Narender fights valiantly in the Men's 90+kg Final to bring home the SILVER MEDAL at the Commonwealth Games Glasgow 2026! 🥊⚡
A fantastic campaign full of power, grit, and pride. Way to make the nation proud on the big stage! 💪🔥 pic.twitter.com/TKswXKk8hu
पदक
भारत ने मुक्केबाजी में जीते कुल 10 पदक
भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल 10 पदक जीते।
इसके साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में किसी एक संस्करण में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।
बता दें कि 2022 में खेले गए पिछले बर्मिंघम खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 3 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते थे।
इससे पहले 2010 के दिल्ली खेलों और 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में भी भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 3 स्वर्ण जीते थे।