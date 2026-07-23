राष्ट्रमंडल खेल 2026: उद्घाटन समारोह से पहले ही भारत का पहला पदक कैसे हुआ पक्का?
क्या है खबर?
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का पहला पदक उद्घाटन समारोह से पहले ही पक्का हो गया। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इस मुक्केबाज को 75 किलोग्राम भार वर्ग में बाय मिलने के कारण सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है। राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग के नियमों के अनुसार, सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है।
मुक्केबाजी
31 जुलाई को खेलेंगी बोरगोहेन अपना पहला मैच
लवलीना अपने अभियान की शुरुआत 31 जुलाई को करेंगी, जहां उनका सामना टीकेबीपी ताफाकी से होगा।
यह मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए होने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से अहम रहेगा।
लवलीना के पदक पक्का करने से राष्ट्रमंडल खेल 2026 की शुरुआत से पहले ही भारत को बड़ी बढ़त मिल गई है।
ग्लासगो में होने वाले इन खेलों में भारत ने 124 सदस्यीय दल भेजा है। भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक की उम्मीद के साथ उतरेंगे।
मैच
पहले दिन भारतीय खिलाड़ी इन 2 स्पर्धाओं में आएंगे नजर
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का अभियान 23 जुलाई से शुरू होगा। भारतीय खिलाड़ी पहले दिन लॉन बॉल्स की 2 स्पर्धाओं में उतरेंगे।
124 भारतीय सदस्यीय दल 8 मुख्य खेलों में हिस्सा लेगा, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, जूडो, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइक्लिंग, लॉन बॉल्स और तैराकी शामिल हैं।
इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी 5 पैरा खेलों में भी चुनौती पेश करेंगे, जिनमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा तैराकी, पैरा ट्रैक साइक्लिंग और व्हीलचेयर बास्केटबॉल शामिल हैं।
स्टार
ये स्टार खिलाड़ी खेलते हुए आएंगे नजर
एथलेटिक्स स्पर्धाओं की शुरुआत 27 जुलाई से होगी और एक अगस्त तक चलेगी।
भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा सबसे बड़े आकर्षणों में शामिल रहेंगे।
वह 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में जीता स्वर्ण पदक दोबारा हासिल करने के इरादे से उतरेंगे। चोट के कारण वह बर्मिंघम 2022 में हिस्सा नहीं ले सके थे।
वहीं, भारोत्तोलन में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद ओलंपिक रजत पदक विजेता और 2 बार की राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन मीराबाई चानू होंगी।
इतिहास
लवलीना का पहला पदक
टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना ने अपने करियर का यह पहला राष्ट्रमंडल खेल पदक हासिल किया है।
27 वर्षीय लवलीना ने टोक्यो के बाद 2023 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और हांग्जो एशियाई खेलों में रजत पदक जीतकर अपनी मजबूत फॉर्म दिखाई थी।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 प्रतियोगिता ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। इसमें कई भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद रहेगी।