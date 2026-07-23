राष्ट्रमंडल खेल 2026: उद्घाटन समारोह से पहले ही भारत का पहला पदक कैसे हुआ पक्का? 

लवलीना अपने अभियान की शुरुआत 31 जुलाई को करेंगी, जहां उनका सामना टीकेबीपी ताफाकी से होगा।

यह मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए होने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से अहम रहेगा।

लवलीना के पदक पक्का करने से राष्ट्रमंडल खेल 2026 की शुरुआत से पहले ही भारत को बड़ी बढ़त मिल गई है।

ग्लासगो में होने वाले इन खेलों में भारत ने 124 सदस्यीय दल भेजा है। भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक की उम्मीद के साथ उतरेंगे।