पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है

राष्ट्रमंडल खेल 2026: पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने घरेलू हिंसा से निकलकर कैसे जीता स्वर्ण पदक?

लेखन भारत शर्मा 04:14 pm Jul 28, 202604:14 pm

क्या है खबर?

भारत की 40 वर्षीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। बचपन में पोलियो से जूझने के बाद धनखड़ ने वैवाहिक जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और खेल के मैदान पर शानदार वापसी की। उनका सफर संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा है। आइए उनकी संघर्षपूर्ण कहानी जानते हैं।