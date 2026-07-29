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राष्ट्रमंडल खेल 2026: हरजिंदर कौर ने भारोत्तोलन में जीता रजत पदक
हरजिंदर कौर ने जीता पदक (तस्वीर: एक्स/@vinayakkm)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: हरजिंदर कौर ने भारोत्तोलन में जीता रजत पदक

लेखन अंकित पसबोला
Jul 29, 2026
07:53 am
क्या है खबर?

भारत की भारोत्तोलक हरजिंदर कौर ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक जीता हरजिंदर ने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कुल 227 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक आने नाम किया। इस वर्ग में कनाडा की शार्लेट सिमोन्यू ने 240 किलोग्राम के नए गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया की न्यू फीबे हेमन ने 218 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।

प्रदर्शन 

शानदार रहा हरजिंदर कौर का प्रदर्शन 

हरजिंदर ने स्नैच की शुरुआत 96 किलोग्राम के बेहतरीन लिफ्ट के साथ की। इसके बाद उन्होंने 99 किलोग्राम का प्रयास किया।

फिर हरजिंदर ने 101 किलोग्राम के तीसरे लिफ्ट के साथ स्नैच पूरा किया।

क्लीन एंड जर्क में उन्होंने अपने पहले प्रयास में 120 किलोग्राम का वजन उठाकर पदक का दावा मजबूत किया।

आखिर में 123 और फिर 126 किलोग्राम के एक और क्लीन लिफ्ट के साथ उनका कुल वजन 227 किलोग्राम हो गया।

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पदक 

हरजिंदर ने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरा पदक जीता 

4 अक्टूबर, 1996 को नाभा में जन्मीं हरजिंदर ने शुरुआत में कबड्डी खेली, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता देखकर कोच ने उन्हें वेटलिफ्टिंग अपनाने की सलाह दी।

किसान परिवार में पैदा होने वाली हरजिंदर ने धीरे-धीरे इस खेल में अपनी जगह बनाई।

उन्होंने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 71 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था।

वह 69 किलोग्राम में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीत चुकी थी।

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