दिलीप गावित ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: बचपन में काटना पड़ा था हाथ, जानिए स्वर्ण विजेता दिलीप गावित की कहानी

लेखन आदर्श कुमार 01:09 pm Jul 30, 202601:09 pm

क्या है खबर?

ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में दिलीप गावित ने अपनी मेहनत और हौसले से इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की T-47 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके साथी मोहम्मद बेसिल ने रजत पदक अपने नाम किया। यह भारत का तीसरा स्वर्ण पदक रहा। दिलीप की यह जीत सिर्फ पदक नहीं, बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जब 5 साल की उम्र में उन्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ा था।