अरुंधति चौधरी ने जीता पदक

राष्ट्रमंडल खेल 2026: कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक

लेखन अंकित पसबोला 10:13 pm Aug 01, 202610:13 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की चैंटेल रीड को हराया। अरुंधति के सामने इंग्लिश मुक्केबाज कड़ी चुनौती पेश नहीं कर सकी और सर्वसम्मत फैसले के साथ भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण जीता। यह ग्लासगो में चल रहे खेलों में भारत का कुल 11वां स्वर्ण पदक है। इसके साथ-साथ मुक्केबाजी में भी भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन (5 स्वर्ण) है।