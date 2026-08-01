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राष्ट्रमंडल खेल 2026: कोटा की  मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक
अरुंधति चौधरी ने जीता पदक

राष्ट्रमंडल खेल 2026: कोटा की  मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक

लेखन अंकित पसबोला
Aug 01, 2026
10:13 pm
क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की चैंटेल रीड को हराया। अरुंधति के सामने इंग्लिश मुक्केबाज कड़ी चुनौती पेश नहीं कर सकी और सर्वसम्मत फैसले के साथ भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण जीता। यह ग्लासगो में चल रहे खेलों में भारत का कुल 11वां स्वर्ण पदक है। इसके साथ-साथ मुक्केबाजी में भी भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन (5 स्वर्ण) है।

प्रदर्शन 

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में अरुंधति का प्रदर्शन 

अरुंधति ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से हराया था।

सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड की चैंटेल रीड को हराकर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने इस मैच में विपक्षी मुक्केबाज को सम्भलने का मौका नहीं दिया।

ये मुकाबला भारतीय मुक्केबाज ने सर्वसम्मत फैसले से जीता और फाइनल में पहुंचकर स्वर्ण की ओर कदम बढ़ाया था।

परिचय 

मां के समर्थन से मुक्केबाज बन सकी अरुंधति 

5 सितंबर, 2002 को जन्मीं अरुंधति चौधरी राजस्थान के कोटा में पली-बढ़ीं।

उनके पिता सुरेश चौधरी शुरू में चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दें और इंजीनियर बनें, जबकि उनकी मां सुनीता चौधरी ने उनको मुक्केबाजी में भेजने का समर्थन किया।

उन्होंने हरियाणा में 2017 जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता और उन्हें टूर्नामेंट का 'बेस्ट बॉक्सर' चुना गया।

वह मुक्केबाजी से पहले बास्केटबॉल में राज्य स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी थी।

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सफर 

फेडरेशन कप 2025 में जीता था स्वर्ण 

2019 में उन्होंने मंगोलिया में ASBC यूथ एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।

2021 में पोलैंड में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हासिल की। ​​

निरंतर बेहतर प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय नेशनल टीम में जगह बनाने में मदद मिली। उन्होंने 2023 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां वह पहले राउंड में हार गई थी।

उन्होंने फेडरेशन कप 2025 और एशियाई चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण जीते।

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