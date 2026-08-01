अंकुश पंघाल ने जीता स्वर्ण पदक (तस्वीर: एक्स/@Raj30453)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारत ने मुक्केबाजी में जीता कुल 7वां स्वर्ण, अंकुश पंघाल ने दिलाया पदक

लेखन अंकित पसबोला 11:39 pm Aug 01, 202611:39 pm

क्या है खबर?

ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शनिवार को मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उन्होंने में इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। बता दें कि शिट्टू 2025 के विश्व बॉक्सिंग कप के चैंपियन थे, लेकिन अंकुश ने इस विश्व स्तरीय मुक्केबाज के सामने नियंत्रण के साथ मुकाबला अपने पक्ष में किया। यह भारत का मुक्केबाजी में कुल 7वां स्वर्ण है।