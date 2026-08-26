कोलंबो टेस्ट: इन भारतीय दिग्गजों ने की जायसवाल-फर्नांडो विवाद की कड़ी आलोचना, दिए सख्त बयान

सोनी स्पोर्ट्स पर मैच के दौरान विश्लेषण करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने कहा, "यह एक आदर्श दृश्य नहीं है। एक खिलाड़ी के रूप में आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी आपको गुस्सा आ जाता है। मैं समझ सकता हूं कि जब तक वह निराश थे या बातचीत कर रहे थे, तब तक ठीक था, लेकिन जिस क्षण यह वह दोनों एक-दूसरे के जाने लगे थे और शारीरिक संपर्क हुआ, वह मैदान पर स्वीकार्य नहीं है।"