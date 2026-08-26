कोलंबो टेस्ट: इन भारतीय दिग्गजों ने की जायसवाल-फर्नांडो विवाद की कड़ी आलोचना, दिए सख्त बयान

कोलंबो टेस्ट: इन भारतीय दिग्गजों ने की जायसवाल-फर्नांडो विवाद की कड़ी आलोचना, दिए सख्त बयान
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो में जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के बीच हुई झड़प को लेकर खेल जगत में भारी नाराजगी है। पूर्व भारतीय दिग्गज चेतेश्वर पुजारा, सबा करीम और संजय मांजरेकर ने खिलाड़ियों के इस आक्रामक व्यवहार की कड़ी निंदा की है। इस मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों खिलाड़ियों पर दंडात्मक कार्रवाई की है।
प्रकरण
क्या है जायसवाल-फर्नांडो विवाद?
भारत की पहली पारी के 17वें ओवर में फर्नांडो की गेंदों पर जायसवाल ने लगातार 3 चौके जड़े थे।
उसके बाद आखिरी गेंद पर फर्नांडो ने जायसवाल को आउट कर पवेलियन लौटने का इशारा कर दिया।
जायसवाल पवेलियन की ओर लौटते-लौटते वापस मुड़े और फर्नांडो से भिड़ गए। दोनों के बीच कहासुनी हुई, सिर टकराए और हल्की धक्का-मुक्की भी हुई।
इस दौरान श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा और बाकी खिलाड़ियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत किया।
बयान
पुजारा ने मामले पर क्या दिया बयान?
सोनी स्पोर्ट्स पर मैच के दौरान विश्लेषण करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने कहा, "यह एक आदर्श दृश्य नहीं है। एक खिलाड़ी के रूप में आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी आपको गुस्सा आ जाता है। मैं समझ सकता हूं कि जब तक वह निराश थे या बातचीत कर रहे थे, तब तक ठीक था, लेकिन जिस क्षण यह वह दोनों एक-दूसरे के जाने लगे थे और शारीरिक संपर्क हुआ, वह मैदान पर स्वीकार्य नहीं है।"
बयान
सबा करीम ने दिया यह बयान
पूर्व विकेटकीपर और कमेंटेटर सबा करीम ने मीडिया से कहा, "किसी को उन्हें याद दिलाना चाहिए कि यह कांटेक्ट स्पोर्ट (शारीरिक संपर्क वाला खेल) नहीं है। यह क्रिकेट है। आपको एक-दूसरे से सिर नहीं टकराना चाहिए, मुझे यह बचकाना लगता है। क्रिकेट के मैदान पर ऐसी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय आएंगे जब एक तेज गेंदबाज या कोई भी गेंदबाज आपके पीछे पड़ेगा। कोई भी इस तरह की हरकत किए बिना भी आक्रामक रह सकता है।"
आलोचना
मांजरेकर ने सजा को बताया नाकाफी
पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने मामले में ICC द्वारा की गई कार्रवाई को नाकाफी बताया है।
उन्होंने एक्स पर लिखा, 'प्रिय ICC और BCCI, पहले इंडिया-A के लिए वैभव सूर्यवंशी और अब जायसवाल... अगर आप उन्हें इस तरह के व्यवहार के बाद भी आसानी से बचकर निकलने देंगे, तो आप उन्हें ऐसा व्यवहार दोहराने के लिए तैयार कर रहे हैं। यह खेल और उनके खुद के भविष्य के लिए भी सही नहीं है।'
सजा
ICC ने मामले में क्या की है कार्रवाई?
बता दें कि जून 2026 में हुए एक अन्य विवाद में 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने श्रीलंका-A के खिलाफ मैच के बाद विपक्षी खिलाड़ी को धक्का दे दिया था। तब वैभव पर 50 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगा था।
मौजूदा विवाद में ICC ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जायसवाल और फर्नांडो दोनों पर 25 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया है।
इसी तरह ICC ने दोनों खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक-एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया है।