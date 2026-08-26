भारत ने कोलंबो टेस्ट में भी जीत की ओर कदम बढ़ा दिया है

कोलंबो टेस्ट: श्रीलंका ने मेंडिस-सूरियाबंदारा के अर्धशतकों से टाली पारी हार, ऐसा रहा चौथा दिन

लेखन भारत शर्मा 05:42 pm Aug 26, 202605:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच में जीत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। हालांकि, चौथे दिन मेजबान टीम पारी हार टालने में सफल रही, लेकिन अभी भी उस पर हार का खतरा मंडरा रहा है। बारिश के कारण खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। उस समय श्रीलंका टीम दूसरी पारी 229/6 के स्कोर के साथ 16 रन से आगे थी। सोनल निदुशा (7*) और केशरा नुवांथा (3*) क्रीज पर हैं।