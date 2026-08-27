कोलंबो टेस्ट: सोनल दिनुशा ने लगातार दूसरी पारी में भी लगाया शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स

फॉलो-ऑन खेलने पर मजबूर श्रीलंकाई टीम ने अपनी दूसरी पारी में जब 209 रन पर अपना चौथा विकेट खोया, तब दिनुशा क्रीज पर आए।

उन्होंने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को अपने विकेट के लिए तरसा दिया।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 99 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने केशरा नूवांथा के साथ मिलकर 112 रन की साझेदारी की।

उन्होंने 5वें दिन के तीसरे सत्र में अपना शतक पूरा किया।