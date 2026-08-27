कोलंबो टेस्ट: सोनल दिनुशा ने लगातार दूसरी पारी में भी लगाया शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखा। उन्होंने कोलंबो टेस्ट में मैच की तीसरी और अपनी दूसरी पारी में शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का कुल तीसरा और लगातार दूसरा शतक साबित हुआ। दिलचस्प रूप से उन्होंने इस सीरीज में अपनी पहली पारी में भी शतक (103) लगाया था। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
संघर्षपूर्ण रही दिनुशा की पारी
फॉलो-ऑन खेलने पर मजबूर श्रीलंकाई टीम ने अपनी दूसरी पारी में जब 209 रन पर अपना चौथा विकेट खोया, तब दिनुशा क्रीज पर आए।
उन्होंने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को अपने विकेट के लिए तरसा दिया।
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 99 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने केशरा नूवांथा के साथ मिलकर 112 रन की साझेदारी की।
उन्होंने 5वें दिन के तीसरे सत्र में अपना शतक पूरा किया।
उपलब्धि
दिनुशा इस विशेष सूची में हुए शामिल
दिनुशा ने पहले टेस्ट में 100 और 84 रन के स्कोर किए थे। इसके बाद गॉल टेस्ट की अपनी पहली पारी में 103 रन बनाए थे।
वह अब तीसरे ऐसे श्रीलंकाई बल्लेबाज बने, जिन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की अपनी चारों पारियों में 50+ रन बनाए।
उनसे पहले पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा (बनाम बांग्लादेश, 2013 और बनाम इंग्लैंड, 2014) और दिमुथ करुणारत्ने (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2018) ऐसा कर चुके हैं।
रिकॉर्ड्स
दिनुशा ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
दिनुशा भारत के खिलाफ टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले श्रीलंका के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने।
उनसे पहले दलीप मेंडिस (105 और 105, 1982) और अरविंदा डी सिल्वा - (146 और 120, 1997) ऐसा कर चुके थे।
अरविंदा (2 बार), कुमार संगाकारा (2 बार), दलीप मेंडिस, असंका गुरुसिन्हा, तिलकरत्ने दिलशान, धनंजय डी सिल्वा और कामिंडु मेंडिस के बाद दिनुशा टेस्ट की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले 8वें श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं।
करियर
ऐसा है दिनुशा का टेस्ट करियर
दिनुशा ने साल 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था।
उन्होंने अब तक 5 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 9 पारियों में बेहतरीन औसत से 550 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।
इस बीच उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाया है।
वह बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने अब तक 7 पारियों में 6 ही विकेट लिए हैं।