कोलंबो टेस्ट: कामिंदु मेंडिस ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

श्रीलंका को अपनी दूसरी पारी में 63 रन के कुल स्कोर पर दूसरा झटका लग गया था।

उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मेंडिस ने एक छोर संभालते हुए पासिंदु सूरियाबंदारा (92) का साथ निभाया।

दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 115 रनों की अहम शतकीय साझेदारी हुई। इससे मेजबान टीम पारी हार टालने के बेहद करीब पहुंच पाई।

मेंडिस अपनी पारी में 92 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों से 55 रन बनाकर आउट हुए।