भारतीय स्पिनर कोलंबो टेस्ट में अब तक 10 नो-बॉल फेंक चुके हैं

कोलंबो टेस्ट: भारतीय स्पिनरों ने फेंकी 10 नो-बॉल, कोच साईराज बहुतुले ने दिया बड़ा बयान

लेखन भारत शर्मा 08:24 pm Aug 26, 202608:24 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलंबो में जारी दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर अब तक 10 नो-बॉल फेंक चुके हैं। इस समस्या को लेकर स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने चिंता जताई है और बेहद चौंकाने वाला सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट क्रिकेट में भी सीमित ओवरों की तरह फ्री-हिट का नियम लागू कर दिया जाए, तो गेंदबाज डर के कारण नो-बॉल फेंकना बंद कर देंगे। आइए उनका बयान जानते हैं।