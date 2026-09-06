भारत के खिलाफ हार के बाद बोले कोच वहाब रियाज - पाकिस्तान टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम

इस हार के बाद पाकिस्तानी खेमे के मतभेद सामने आ गए।

कप्तान सना मीर ने एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में बड़े बदलावों पर टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को आड़े हाथों लिया।

इस पर रियाज ने कहा, "यह सना मीर की अपनी राय है। मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है। हमने भविष्य को ध्यान में रखकर ये बदलाव किए हैं। यह नए चेहरों को मौका देने और आगामी टूर्नामेंटों के लिए टीम तैयार करने का सही समय था।"