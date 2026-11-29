क्राइस्टचर्च टेस्ट: जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार 292 गेंदों के बाद लिया विकेट, तोड़ा ये लंबा सिलसिला
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पहली पारी में कोई विकेट नहीं ले सके थे। उन्होंने कीवी टीम की दूसरी पारी के दौरान टॉम लैथम को आउट करते हुए मैच में अपनी पहली सफलता हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने सबसे लंबे समय तक विकेट न ले पाने के सूखे को खत्म कर दिया। आइए इस अनचाहे रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।
विकेट
292 गेंदों के बाद बुमराह ने लिया विकेट
न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के इन 2 मैचों में, 32 वर्षीय गेंदबाज 292 गेंदों तक कोई विकेट नहीं ले सके।
यह उसके करियर का सबसे लंबा ऐसा दौर है, जिसमें वह विकेट के लिए तरस गए हों। वह सीरीज के पहले वेलिंगटन टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ एक विकेट ही ले सके थे।
उस विकेट के बाद से उन्होंने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 26 ओवर गेंदबाजी की थी और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी।
आंकड़े
तीसरी बार बुमराह ने 250+ गेंदों के बाद विकेट चटकाया
यह तीसरा ऐसा मौका है, जिसमें बुमराह ने 2 या उससे अधिक टेस्ट के अंतराल में कोई विकेट लेने के लिए 250+ गेंदे की हों।
इससे पहले 2021 में उन्होंने चेन्नई टेस्ट से लेकर नॉटिघम में खेले गए 4 टेस्ट में 285 गेंदों (47.3 ओवर) के अंतराल के बाद विकेट लिया था।
वहीं, 2018 में उन्होंने ओवल और एडिलेड के 2 टेस्ट के बीच में 253 गेंदों (42.1 ओवर) के बाद विकेट चटकाया था।
गेंदबाजी
क्राइस्टचर्च टेस्ट में बुमराह ने हासिल किए आखिरकार 2 विकेट
बुमराह ने आखिरकार न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में विकेट न ले पाने का सिलसिला तोड़ा और कप्तान टॉम लैथम तथा हेनरी निकोल्स को आउट किया।
उन्हें तीसरा विकेट भी मिल सकता था, लेकिन केएल राहुल ने स्लिप पर एक मुश्किल कैच छोड़ दिया।
इससे पहले भारत अपनी पहली पारी में 246 रनों पर ऑलआउट हो गया, जिससे न्यूजीलैंड को 110 रनों की बढ़त मिल गई।
भारत से ध्रुव जुरेल ने 170 गेंदों पर 88 रनों की शानदार पारी खेली।
प्रदर्शन
मौजूदा सीरीज में बुमराह का प्रदर्शन
बुमराह ने वेलिंगटन में खेले गए टेस्ट में न्यूजीलैंड की पहली पारी में 29 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें 92 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे।
इस मैच की दूसरी पारी में उन्होंने 20 ओवर में 42 रन देकर एक विकेट लिया था। ये मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
इसके बाद दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने अब तक 12 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए हैं।