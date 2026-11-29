न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के इन 2 मैचों में, 32 वर्षीय गेंदबाज 292 गेंदों तक कोई विकेट नहीं ले सके।

यह उसके करियर का सबसे लंबा ऐसा दौर है, जिसमें वह विकेट के लिए तरस गए हों। वह सीरीज के पहले वेलिंगटन टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ एक विकेट ही ले सके थे।

उस विकेट के बाद से उन्होंने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 26 ओवर गेंदबाजी की थी और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी।