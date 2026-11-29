जुरेल ने बनाए 88 रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

निचले क्रम के खिलाड़ियों के साथ बल्लेबाजी पर बोले ध्रुव जुरेल, कहा- उन्हें आत्मविश्वास दिलाना जरूरी

लेखन अंकित पसबोला 02:01 pm Nov 29, 202602:01 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की अपनी पहली पारी में 88 रन बनाए। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड की 356 रन के जवाब में सभी विकेट खोकर 246 रन बनाए। जुरेल की इस पारी ने भारतीय टीम को फॉलो-ऑन के खतरे से भी बाहर निकाला। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ साझेदारी के अपने तरीका का खुलासा किया है।