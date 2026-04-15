आर वैशाली ने रचा इतिहास (तस्वीर: एक्स/@vishy64theking)

शतरंज: आर वैशाली ने रचा इतिहास, FIDE विमेंस कैंडिडेट्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी

लेखन अंकित पसबोला 11:54 pm Apr 15, 202611:54 pm

क्या है खबर?

भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने बुधवार को साइप्रस में FIDE विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। दरअसल, वह इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। 14 राउंड के इस मुकाबले में आखिरी राउंड में कतेरीना लाग्नो को हराकर उन्होंने खिताब पर कब्जा जमाया। इस खिताबी जीत के साथ ही उन्होंने इस साल के आखिर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया, जहां उनका सामना चीन की जू वेनजुन से होगा।