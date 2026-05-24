IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले कप्तान, जानिए शीर्ष पर कौन

IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले कप्तान, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 68वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ शानदार मैच जिताऊ शतकीय पारी (101*) खेली। इसकी बदौलत PBKS की 7 विकेट जीत दर्ज करते हुए अपनी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने में सफल रही। अय्यर IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले केवल चौथे कप्तान बने हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले यह कारनामा किसने किया।
#1
वीरेंद्र सहवाग - 119 बनाम डेक्कन चार्जर्स, IPL 2011
IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले पहले कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। उन्होंने IPL 2011 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 119 रन की शतकीय पारी खेली थी। इसकी बदौलत DC को 6 विकेट से जीत दर्ज करने में मदद मिली। डेक्कन चार्जस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175/5 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में DC ने सहवाग के शतक की बदौलत 19 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।
#2
विराट कोहली - 108* बनाम राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स, IPL 2016
इस सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व कप्तान विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने IPL 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के खिलाफ 108* की शतकीय पारी खेली थी। 35वें मैच में पुणे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे (74) और सौरभ तिवारी (52) की पारी से 191/6 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में RCB ने कोहली के शतक की बदौलत 19.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया था।
#3
संजू सैमसन - 119 बनाम PBKS, IPL 2021
इस सूची में राजस्थान रॉयल्स (RR) के पूर्व कप्तान संजू सैमसन तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने IPL 2021 में PBKS के खिलाफ 119 रन की शतकीय पारी खेली थी। चौथे मैच में PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल (91) और दीपक हूडा (64) की पारी से 211/6 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में RR की टीम सैमसन के शतक (63 गेंदों में 12 चौके और 7 छक्के) के बाद भी 217/7 का ही स्कोर बना पाई थी।
#4
श्रेयस अय्यर - 101* बनाम LSG, IPL 2026
इस सूची में श्रेयस चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। PBKS को 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 22 रन पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद उन्होंने सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (69) के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला। श्रेयस ने 51 गेंदों में 101* रन बनाए और PBKS को 18 ओवरों में जीत हासिल दिला दी। उन्होंने पारी में 11 चौके और 5 छक्के भी लगाए।