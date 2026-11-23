मैच के बाद तिलक ने साफ तौर पर कहा कि अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने के समय उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला।

उन्होंने कहा, "जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने शुरुआत की और बीच में शाहबाज अहमद ने मेरे साथ साझेदारी निभाई, वह बेहद अहम था। हालांकि, दुर्भाग्य से जब हमें रन गति तेज करनी थी, तभी शाहबाज आउट हो गए। अगर वह दो ओवर और टिक जाते, तो मैं मैच खत्म कर देता।"