पहले टेस्ट से सिराज को बाहर बैठाए जाने के बाद भारत में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई थी।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया था कि सिराज को उनके धर्म के कारण टीम से बाहर किया गया है।

इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में सिराज की गति में काफी गिरावट देखी गई थी, जिसका कारण सिराज ने अभ्यास की कमी बताया था।

उस सीरीज के 2 मैचों में सिराज ने 29 ओवर में 4 विकेट लिए थे।