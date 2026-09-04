चोट के चलते टी-20 सीरीज से बाहर हुए कुसल मेंडिस (तस्वीर: एक्स/@ICC)

इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए कुसल मेंडिस, चरिथ असलंका करेंगे कप्तानी

लेखन अंकित पसबोला 02:18 pm Sep 04, 202602:18 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका की वनडे और टी-20 टीम के कप्तान कुसल मेंडिस हैमस्ट्रिंग की चोट ठीक न होने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें यह चोट जुलाई में लंका प्रीमियर लीग (LPL) के दौरान लगी थी। इस सीरीज के लिए उप-कप्तान बनाए गए चरिथ असलंका अब मेंडिस की गैर-मौजूदगी में कप्तानी संभालेंगे। वहीं, तेज गेंदबाज बिनुरा फर्नांडो भी पीठ की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।