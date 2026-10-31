केपटाउन टेस्ट: साइमर हार्मर ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, ये रिकॉर्ड बनाए

इस प्रदर्शन के साथ हार्मर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 या उससे अधिक विकेट लेकर सबसे किफायती गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनकी इकॉनमी केवल 0.80 की रही है।

उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मैल्कम मार्शल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1989 में एडिलेड में खेले गए टेस्ट में 0.94 की इकॉनमी के साथ 31 ओवर में 16 मेडन के साथ 29 रन देकर 5 विकेट झटके थे।