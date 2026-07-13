क्या सूर्यकुमार यादव अब भी कर सकते हैं भारतीय टीम में वापसी? सामने आई यह बात
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 की खिताबी जीत के बाद खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर किए गए पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव फिर से टीम में वापसी कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्र ने बताया है कि उनकी वापसी की संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की गई है। हालांकि, यह घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। उन्होंने ANI से कहा, "सूर्यकुमार यादव के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं।"
बदलाव
सूर्यकुमार को कप्तानी और टीम दोनों से हटाया
भारत को टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने के बाद सूर्यकुमार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की इच्छा जताई थी।
हालांकि, उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने दिसंबर 2023 के बाद से कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था।
इन बदलावों के बावजूद BCCI सूत्र ने संकेत दिया है कि अगर सूर्यकुमार घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी दोबारा से टीम में वापसी हो सकती है।
प्रक्रिया
सूर्यकुमार की वापसी के लिए निर्धारित प्रक्रिया
BCCI ने स्पष्ट कर दिया है कि सूर्यकुमार की वापसी के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं।
हालांकि, राष्ट्रीय टीम में वापसी करने के लिए उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा और घरेलू क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाने होंगे।
मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी सूर्यकुमार को टीम से बाहर करने के पीछे उनकी खराब फॉर्म को कारण बताया था।
उन्होंने कहा था कि टी-20 विश्व कप 2028 की ओर बढ़ने का यह सबसे अच्छा तरीका है।
जानकारी
बतौर कप्तान शानदार रहा सूर्यकुमार का सफर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सूर्यकुमार का जीत प्रतिशत 76.92 है। उन्होंने बतौर कप्तान 52 मैचों में से 40 में जीत दर्ज की और केवल 2 हारे। 4 मैच टाई और अनिर्णित रहे। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 के बाद टीम की कमान संभाली थी।
चुनौती
अय्यर की कप्तानी में चुनौतियों से जूझ रही टीम
श्रेयस की कप्तानी में भारत को लय हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।
हाल ही में आयरलैंड ने टीम को 2-0 से करारी शिकस्त दी और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण सीरीज का पहला मैच रद्द हो गया था।
इन हारों ने श्रेयस की अगुवाई वाली टीम और गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले प्रबंधन में भारत के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।