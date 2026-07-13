क्या सूर्यकुमार यादव अब भी कर सकते हैं भारतीय टीम में वापसी? सामने आई यह बात

भारत को टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने के बाद सूर्यकुमार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की इच्छा जताई थी।

हालांकि, उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने दिसंबर 2023 के बाद से कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था।

इन बदलावों के बावजूद BCCI सूत्र ने संकेत दिया है कि अगर सूर्यकुमार घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी दोबारा से टीम में वापसी हो सकती है।