इंग्लैंड के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर लगे थे मारपीट के आरोप, पुलिस ने जांच की बंद 

23 अगस्त को डर्बी के वार्डविक स्थित मॉली मैलोन्स में पुलिस बुलाए जाने के बाद कार्स को शराब के नशे में होने और हंगामा करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें कार्स हथकड़ी लगाए नजर आए।

हालांकि, पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी जानकारी दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किए जाने की कार्रवाई खत्म कर दी गई थी।

इसके बाद उनपर कथित हमले के आरोपों की जांच शुरू हुई।